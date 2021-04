Noi stiamo con Roberto. L’appello e le firme a sostegno di Speranza

Pubblichiamo l’appello “Noi stiamo con Roberto”, nato da un’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha raccolto in poche ore 134 firme a sostegno del ministro Roberto Speranza

Come cittadine e cittadini italiani, vogliamo fare sentire la nostra voce in un momento complicato per la vita del nostro Paese e per il nostro futuro.

Stiamo attraversando da oltre un anno una pandemia che ha prodotto la più grave crisi sanitaria dal dopoguerra. Quasi 3 milioni di morti nel mondo, oltre 115mila nel nostro Paese.

La dimensione della tragedia è nei numeri ma anche nella sofferenza di decine di migliaia di famiglie italiane, nella paura e anche nel silenzioso eroismo di chi in prima linea, in tutte le strutture sanitarie del Paese e non solo, ha compiuto e sta compiendo il proprio dovere.

Nel frattempo, le ripercussioni della crisi sanitaria sull’economia, la società, la stessa politica sono state più che rilevanti. È cambiato persino un governo.

Di fronte a tutto questo, dentro queste immane difficoltà, il ministro della Salute Roberto Speranza è stato e continua a essere un punto di riferimento decisivo.

Si è battuto per tornare a investire significativamente nella sanità pubblica.

Si è battuto per il principio della massima precauzione e della massima cautela, quando altri ci raccontavano che era soltanto un’influenza e suggerivano di aprire, di correre, di non perdere tempo.

Si è battuto per imporre – con il sostegno prima del presidente Conte e ora del presidente Draghi – una linea rigorosa che ha impedito decine di migliaia di altri contagiati e di altri morti.

Si è battuto e si batte per un piano vaccinale efficace e capillare, che è la condizione indispensabile per preparare e facilitare le aperture, concependo sempre il diritto alla salute come principio cardine della nostra società e della nostra civiltà.

E tuttavia (anzi: probabilmente proprio per questo) è da giorni nel mirino di un attacco politico e personale ignobile. Insulti, minacce, accuse intollerabili.

Come cittadine e cittadini italiani, come donne e uomini della cultura, del lavoro, dell’arte, dello sport, della scienza, ci teniamo a esprimere il nostro consenso, il nostro sostegno umano e politico e la nostra solidarietà al Ministro della Salute Roberto Speranza.

