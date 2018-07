Roma: soddisfazione di LeU per esito positivo del concordato Atac

“Accogliamo con soddisfazione l’esito positivo del concordato preventivo richiesto da Atac ed approvato in queste ore dal tribunale fallimentare”. Così in una nota Piero Latino, Riccardo Agostini e Ruggiero Piccolo rispettivamente coordinatore metropolitano, coordinatore regionale e componente del direttivo romano sulla mobilita di art1 per leu.

“A questo punto si rende necessaria una profonda riforma per Atac – prosegue la nota -, così da farla tornare ad essere una grande società pubblica capace di offrire ai cittadini un servizio di una qualità all’altezza di una grande capitale europea. Ora le istituzioni, governo, regione e comune devono fare ciascuno la propria parte, affinché si possano mettere in campo gli strumenti idonei per restituire il trasporto locale, oggi fortemente ridotto, ai cittadini romani e affinché si realizzi un rinnovamento della governance di Atac e delle politiche della mobilità di Roma. Auspichiamo che, come già avvenuto per altre regioni, anche il Lazio e Roma possano beneficiare di interventi statali una tantum per l’acquisto di bus e treni. Atac deve portare avanti, parallelamente agli impegno di concordato, il proprio piano industriale. Più di ogni altra cosa però il trasporto pubblico di Roma ha bisogno di investimenti urgenti che lo possano portare al livello delle altre città europee. Ciascuno deve fare la propria parte, come del resto hanno già fatto, da soli fin ora, i lavoratori di Atac. Liberi e uguali farà tutto il possibile per raggiungere questi obiettivi”, conclude la nota.