Puglia: Abaterusso, impegni per Piombino? E intanto Taranto aspetta

Il Ministro Patuanelli annuncia che, nell’ambito del piano allo studio del Governo per supportare un nuovo modello di siderurgia ecosostenibile in Italia, è pronto a un intervento diretto dello Stato per risolvere l’annosa questione delle acciaierie di Piombino. Mi rendo perfettamente conto che non è il momento delle polemiche, ma con sommo dispiacere ritengo sia altrettanto doveroso segnalare al Ministro che non ci sono territori di serie A e di serie B. A Taranto, dopo anni di mala gestio, vi sono lavoratori, cittadini e imprenditori costretti a fare i conti quotidianamente con una bomba sociale e ambientale che provano con fatica a risollevarsi e ad andare avanti. A loro occorre dare delle risposte. Non usare due pesi e due misure.

Lo ha dichiarato Ernesto Abaterusso.