Manovra: Zappulla, una legge di bilancio sbagliata e ingiusta

“Alla fine, tra un proclama e una promessa, il Governo nazionale non trova il coraggio di chiedere ai grandi patrimoni un contributo e scarica sui pensionati il prezzo degli equilibri di bilancio”. Lo dichiara Giuseppe Zappulla Coordinatore Regionale di Art1 Mdp Sicilia. “La norma – prosegue Zappulla – contenuta nella legge di bilancio prevede infatti la revisione del sistema di indicizzazione degli assegni a partire da quelli da 1.500 euro riducendone così pesantemente il potere d’acquisto.

Contro la decisione del governo di tagliare la rivalutazione delle pensioni sosteniamo – aggiunge Zappulla – la lotta dei pensionati e del sindacato in tutta la Sicilia, oggi presenti in particolare davanti le Prefetture di Palermo, Catania e Siracusa. Un governo debole con i forti e forte con i deboli che toglie ai poveri e al ceto medio per coprire la loro incapacità e inadeguatezza”.

“Considero – conclude il Coordinatore Regionale – questa una decisione scellerata e inaccettabile perché, a dispetto delle roboanti dichiarazioni e pomposi proclami, il Governo delle felpe e dei selfie mette le mani nelle tasche di chi ha lavorato duramente per una vita facendogli pagare il conto degli equilibri finanziari e di una manovra profondamente sbagliata e ingiusta”.