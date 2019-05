Linea Roma-Lido, Articolo Uno venerdì in piazza ad Acilia con i cittadini

Venerdi 24, ad Acilia, i cittadini terranno un presidio per chiedere l’ampliamento della rete metropolitana romana, in coerenza con l’interrogazione promossa da Articolo Uno insieme al consigliere Stefano Fassina, lo scorso 6 maggio. Appuntamento alle ore 18, nel piazzale della stazione.

Roma è una delle capitali europee più estese, ma al contempo è la capitale con il minor numero di linee metropolitane, un confronto i cui numeri umiliano la mobilità della capitale e ne fanno capire i limiti che sono costretti a vivere quotidianamente i cittadini. La manifestazione di venerdì sarà dedicata alla linea Roma Lido, una linea con enormi problemi, che serve una fetta importante della città, prigioniera di una lunga contesa tra la Regione e il Comune. Nonostante i finanziamenti del 2015, nessuna modifica è stata ancora apportata alla linea che unisce Ostia al centro cittadino. La Roma Lido deve diventare la quarta linea metropolitana di Roma: solo così da peggiore linea d’Italia potrà diventare un servizio certo, con una frequenza accettabile.

Articolo Uno parteciperà al presidio di venerdì. Non lasceremo soli i cittadini in questa battaglia, porteremo la loro voce a ogni livello istituzionale.

Riccardo Agostini, coordinatore Articolo Uno Lazio