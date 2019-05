Istruzione: Articolo Uno Roma e Lazio aderisce a teacher pride di oggi

“Articolo Uno di Roma e del Lazio aderisce all’iniziativa del teacher pride, promossa per la giornata di oggi, in difesa della libertà di pensiero e di insegnamento”. Lo scrive su facebook il segretario di Articolo Uno Roma, Piero Latino. “Il lavoro dell’insegnante – si legge nel post – è tra i più complessi ed importanti per la crescita di questo nostro paese. Per questo Articolo 1 ha presentato una interrogazione parlamentare in merito alla sospensione dell’insegnante siciliana ed oggi condivide le attività organizzate nelle scuole in difesa dei diritti espressi dalla costituzione italiana”.