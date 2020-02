Forum donne Veneto: su 194 il veleno di Salvini contro le donne

Si spera sempre che il punto più basso sia stato raggiunto, poi puntualmente compare Salvini a dimostrare che non è così. Si scava e si scende, di girone in girone.

Come un vecchio stregone che crea veleni, gira il mestolo nell’intruglio malefico che ribolle nel suo pentolone.

Oggi il veleno era per la legge 194.

Ha preparato la sua brodaglia, passando attraverso le donne immigrate, che intaserebbero i pronto soccorso a causa di stili di vita errati.

C’è tutto Salvini e c’è tutta l’estrema destra: contro le donne, contro gli immigrati, contro una Legge, la 194, che permise di strappare le donne dalle mani di chi faceva aborti clandestini, spesso causando dolore e morte, ma fu anche la legge della prevenzione, dei consultori, dell’informazione per evitare di arrivare all’aborto.

Salvini lo sa che per diminuire gli aborti è su questo che si deve lavorare e investire.

Salvini sa anche che l’aborto è un percorso doloroso, non una passeggiata fatta con leggerezza.

Salvini sa anche che mantenere figli richiede risorse e sacrifici, e infatti, Salvini sa che siamo un Paese in calo demografico, e che molti nati sono figli di immigrati, quelli che lui vuole rispedire a casa loro e che non esita ogni giorno ad attaccare.

Ma a lui non interessa.

Non interessa capire come aiutare, come incentivare le nascite, come sollevare un Paese che sta inesorabilmente invecchiando e, ottusamente, respingendo chi arriva.

A lui interessa solo l’ennesimo campanello al quale citofonare: ‘Scusi, è lei che ha abortito?’

Forum Donne Articolo Uno – Veneto

Testo di Laura Bassi