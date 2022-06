Forum Donne Veneto: investire in scuola, contrastare psicologia del branco

Di ritorno da Gardaland, il 2 giugno, sulla linea Milano – Verona, sei adolescenti vengono molestate sul treno sovraffollato che le riporta a casa. Sono vittime del branco: immagini inquietanti di una violenza inaudita e programmata, che non può non interrogare. Moltissimi ragazzi, tra cui molti minorenni, si danno appuntamento via TikTok per ritrovarsi sul tratto di spiaggia tra Peschiera e Castelnuovo ad ascoltare musica, ma la situazione, forse a causa di un furto, presto degenera, trasformandosi in rissa e coinvolgendo un numero impressionante di giovanissimi. È successo davvero di tutto: vandalismo, saccheggi, ragazzi sul tetto delle auto di turisti inorriditi e terrorizzati, fino a culminare con l’accerchiamento delle 6 ragazze sul treno, che diventano 6 denunce di molestie, almeno 30 gli indagati e la procura di Verona che ha aperto un’indagine per risse e vandalismi. Un episodio che a molti ha ricordato quanto successo a Milano nella notte di capodanno e che non può e non deve lasciare indifferenti, a partire dall’unanime condanna della violenza, anche come strumento di risoluzione dei conflitti.

Come Forum Donne, condanniamo senza appello la violenza di massa del branco e il bisogno di apparenza al gruppo che fa sentire forti. Come Forum Donne pensiamo inoltre che quanto successo ci debba anche profondamente interrogare sul fatto che questi poco più che ragazzini sembra non abbiano fatto esperienza di “normale bellezza” all’interno dei loro contesti familiari e sociali e che non siano in grado di esprimere relazioni sane nelle realtà in cui vivono, arrivando ad azioni di violenza così inaudita e cieca.

Come Forum Donne continuiamo a chiederci quale sia il nostro modello di integrazione reale, senza cadere nella facile tentazione di strumentalizzare l’immigrazione e come Forum Donne continuiamo a chiederci quale sia il nostro sguardo sulla povertà urbana, sulla marginalità delle famiglie, sulle risposte di violenza che le fasce più deboli della popolazione rischiano di continuare a dare in contesti complessi e problematici. Come Forum Donne condanniamo con forza la psicologia del branco che fa sembrare invincibili e veicola un concetto di libertà senza rispetto per l’altro e condanniamo anche la violenza come unico strumento per gestire la rabbia: crediamo piuttosto, con forza, che la società debba continuare ad investire nella scuola, nel fornire strumenti per leggere le situazioni, di intervenire e creare situazioni di aggregazioni “buone” in contesti di periferia e non ultimo anche nell’intraprendere azioni di redistribuzione del reddito.

Gabriele Scaramuzza, Segretario regionale Articolo Uno Veneto

Delizia Catrini, Referente Forum Donne