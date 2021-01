Forum donne Veneto: “Faccetta nera” non solo razzista ma anche sessista

Dei primi termini è già stato detto, ma è ancora più agghiacciante sentire una donna cantare quel motivetto e difenderne il significato, sapendo che il testo celebra le azioni di uomini che infieriscono sulle popolazioni vinte, appropriandosi a forza delle belle e giovanissime donne locali, ridotte a schiave dei conquistatori, sfruttate come oggetti sessuali finché belle e giovani e poi abbandonate, senza alcuna remora, insieme con i figli meticci.

Spiace constatare che il riconoscimento dei diritti delle donne non è ancora un risultato raggiunto, se persone come la signora Donazzan e il signor Zaia, anche per il ruolo istituzionale che ricoprono, non prendono le distanze da quella canzonetta, perché la mancanza di una chiara condanna lascia intendere che siano giustificabili, anche nella moderna società civile, messaggi che inneggiano alla schiavitù, alla sottomissione e allo sfruttamento sessuale.

Forum Donne – Articolo Uno Veneto