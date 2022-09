Forum donne Veneto: a Padova evento con Livia Turco e Roberta Agostini

Come ogni anno si tiene a Padova, fino al 14 settembre presso il ristorante etico Strada Facendo, Pane e Rose, una festa per tutte le compagne e i compagni del campo largo progressista, un momento d’incontro in cui dirci chi siamo, ma soprattutto dove stiamo andando. Come Forum donne Articolo UNO Veneto, abbiamo sempre partecipato: è la nostra festa, il ritrovarsi tra compagnə, con persone con cui camminiamo insieme, anche se a distanza.

Pane e Rose è un momento in cui trovare energie nuove e condivisione, a volte anche motivazioni, per poi tornare a casa e nutrire il nostro quotidiano, in tempi così aridi, così spoglianti. In tempi come questi, alla vigilia di elezioni così importanti, fare il punto della situazione è prezioso.

Provare ad esserci, in tempi con gradi nuvoloni all’orizzonte che però riportano in auge i temi “classici” della sinistra, come il lavoro, il senso della cosa pubblica, la distribuzione del reddito, la questione di genere è per noi fondamentale. Come Forum donne di Articolo Uno, non potevamo mancare, ma quest’anno siamo particolarmente orgogliose perché chiudiamo questo importante appuntamento del nostro partito con un nostro evento, un evento di donne.

Donne e compagne forti, coraggiose, determinate, unite tra di loro da un legame di sorellanza. Mercoledì 14 settembre alle ore 21.00, un grande appuntamento con le compagne Livia Turco, già deputata, ministra e presidente della fondazione Nilde Iotti, Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto, Roberta Agostini, responsabile Forum donne Articolo Uno Nazionale, Milvia Boselli, biologa, docente ed ex deputata. Donne che nei loro ambiti si sono occupate delle donne, ma che hanno parlato e parlano, sempre con coraggio, di ambiente e diritti di tutti.

Nella serata si dialogherà a partire dal libro di Livia Turco, “Compagne: una storia al femminile del Partito comunista Italiano”, Donzelli editore.

Delizia Catrini, responsabile Forum Donne Veneto