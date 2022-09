Elezioni: nasce il comitato Pd – Italia democratica e progressista nel Lazio

Nasce il comitato regionale PD-Italia Democratica e Progressista nel Lazio.

“La lista PD-Italia Democratica e Progressista – si legge in una nota – è pronta a fare la propria parte per dare al Paese un futuro migliore, sconfiggere le destre con la forza delle idee e delle proposte, dare risposte ai bisogni dei cittadini. In vista del 25 settembre, di una campagna elettorale senza esclusione di colpi, il Partito Democratico, Articolo Uno, Psi e Democrazia Solidale-Demos sono al lavoro, in tutto il Lazio, per fare fino in fondo la propria parte condividendo esperienze e le migliori competenze necessarie a fare uscire l’Italia dalla crisi. Per farlo al meglio è nato il comitato regionale della lista PD-Italia Democratica e Progressista nel segno dell’unità e dell’impegno comune, seguiranno comitati provinciali e comunali che vogliono essere uno strumento a disposizione di tutti per raccontare il progetto e gli obiettivi che animano la nostra coalizione. L’intento è quello di offrire l’alternativa migliore a un centrodestra che all’inclusione, alla solidarietà, alle risposte concrete su lavoro, salute, scuola, ambiente, diritti, preferisce alimentare proteste e cavalcare malcontenti senza indicare soluzioni percorribili e di prospettiva”.

