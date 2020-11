Articolo Uno Versilia: il documento conclusivo dell’assemblea

Giovedì sera si è tenuta in via telematica l’Assemblea versiliese aperta di Articolo Uno per fare il punto sulla situazione politica nazionale, regionale e locale alla luce della recente tornata elettorale e della crisi sanitaria e sociale che stiamo attraversando e per definire il ruolo e l’iniziativa politica complessiva che Articolo Uno deve svolgere e sviluppare. Le principali risultanze della riunione sono le seguenti:

1) A livello nazionale è fondamentale il sostegno al Governo di cui Articolo Uno fa parte, in primo luogo col proprio segretario nazionale Roberto Speranza in veste di ministro della salute, che da un lato sta operando tenacemente ed equamente per far reggere al nostro paese la violenta onda d’urto della pandemia e dall’altro, dopo i successi ottenuti in sede europea nel cambiare segno alle politiche comunitarie, sta creando le condizioni per una ripartenza che tramite profonde riforme strutturali ed un efficace utilizzo delle risorse provenienti nei prossimi mesi dalla stessa Unione possa imboccare la strada di un nuovo modello di sviluppo incentrato sui beni comuni, sul soddisfacimento di primari bisogni collettivi, sulla lotta alle diseguaglianze sociali valorizzando il lavoro e rilanciando i servizi universalistici, sulla riconversione ecologica dell’economia e della società. A questo scopo Articolo Uno ritiene necessario favorire una interlocuzione politica con i partner di governo per trasformare l’attuale maggioranza da formula estemporanea ad alleanza strategica per l’oggi e il domani.

2) Su scala regionale, dopo la vittoria del centro-sinistra alle elezioni ed il riconoscimento da parte del presidente Giani di un assessorato alla lista Sinistra civica ecologista, di cui Articolo Uno è stato un fondamentale promotore, è prioritario contribuire, nella dialettica di maggioranza, a orientare la legislatura, sin dal suo avvio, sulla strada dell’innovazione e del rilancio di un regionalismo virtuoso che trasformi la Toscana da modello di buon governo dei decenni scorsi a laboratorio del futuro e che sia in grado da subito di fare fino in fondo la propria parte con responsabilità ed efficienza nella lotta al coronavirus e sappia delineare e perseguire un percorso di qualificazione e di sviluppo regionale incentrato sull’equità e la sostenibilità sociali ed ambientali anche nel fondamentale restringimento della forbice fra territori più dinamici ed altri più in sofferenza. A tale riguardo gli strumenti fondamentali da utilizzare saranno il nuovo Piano regionale di sviluppo, il Piano regionale sanitario, la griglia delle strategie e dei progetti per la quota di spettanza dei Recovery Fund. Per interpretare nel migliore dei modi questo ruolo sarà importante anche prevedere un prosieguo di protagonismo della stessa lista regionale Sce sia tramite adeguate forme di coordinamento regionale e territoriale e sia attraverso l’elevamento della capacità di analisi, elaborazioni, iniziative della stessa che arricchiscano la proposta programmatica di cui farsi portatrice.

3) Nella dimensione versiliese, anche dopo il voto amministrativo viareggino e le risultanze versiliesi del voto alle regionali, l’iniziativa politica di Articolo Uno si articolerà da un lato nell’interpretare il ruolo di competente opposizione là dove abbiamo contribuito a contrastare candidature ed alleanze risultate poi vincenti e ad avere comunque rappresentanze in consiglio comunale (vedi Viareggio, dove daremo anche il nostro contributo a costituire un’associazione politico/culturale per tenere viva la coalizione che aveva sostenuto Bonaceto sindaco, e Pietrasanta) e di interessato interlocutore di amministrazioni di centro-sinistra in essere (vedi Camaiore e Stazzema) o da realizzarsi per il prossimo futuro (vedi Seravezza), e dall’altro nel rilanciare con forza il fondamentale tema della Versilia sia come armatura istituzionale da potenziare (Unione dei comuni, Ambito turistico, nuova Società della salute etc…) e sia come profonda innovazione di “sistema” da perseguirsi in termini pianificatori, infrastrutturali, ambientali, economici, sociali a maggior ragione per stare dentro da protagonisti e non comprimari alla grande partita della distribuzione delle risorse del prossimo futuro. A questo scopo come Articolo Uno della Versilia lanciamo la proposta che tempestivamente l’Unione dei comuni, assieme agli altri che ne sono attualmente fuori, istituisca un tavolo permanente ed una task force per raccordare ed integrare progetti strategici di respiro versiliese al riguardo.

4) Oltre a tutto ciò (e nel fare tutto ciò) la missione precipua di Articolo Uno a tutti i livelli è quella di contribuire allo sviluppo del processo di ricostruzione della sinistra in Italia e quindi alla costituzione di un nuovo soggetto partitico di massa e popolare di impronta ecosocialista e femminista che sappia superare le inadeguatezze politiche, culturali ed organizzative dei soggetti in essere e rappresentare le ansie e le istanze di cambiamento e di rinnovamento che provengono dal profondo della società italiana, dal mondo del lavoro e dei lavori, dai giovani, dalle donne, dalle fasce più fragili e deboli e sappia riposizionare nel nuovo millennio i grandi valori di eguaglianza, di giustizia, di libertà nel solco della Costituzione italiana. Articolo Uno della Versilia ritiene che debba essere rilanciata con forza questa prospettiva in un contesto di ridefinizione in atto di tutto il sistema politico italiano riguardante la stessa riforma della legge elettorale ed auspica che nelle prossime settimane, dagli organismi dirigenti nazionali, venga un segnale chiaro al riguardo.

Si tratta di investire convintamente sull’attuale struttura di Articolo Uno per rafforzarla a livello nazionale anche in termini di immagine e visibilità e di radicarla sui territori anche come presupposto per offrirla sempre più come punto di riferimento e di coagulo, aperto ed inclusivo, di personalità, ambienti e mondi diffusi, anche su scale regionali, con i quali affinare un comune sentire e organizzare un medesimo agire verso l’obbiettivo della ricomposizione innovativa della sinistra di governo di cui l’Italia ha un grande bisogno. L’auspicio è che su questo percorso ci si possa quanto prima incontrare fattivamente anche con le intelligenze e le passioni che all’interno dello stesso Pd sono presenti e che possono fornire, liberandosi da pigrizie e tatticismi, un contributo preziosissimo alla causa.

Fabrizio Manfredi (Segretario versiliese Articolo Uno)