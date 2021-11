Articolo Uno Veneto: seminario su Lavoro, ambiente, territorio, economia

Leggere le trasformazioni sociali, economiche, ambientali che il Veneto dovrà affrontare nei prossimi 10 anni, ascoltando competenze e saperi esterni ai normali circuiti politici. E costruire su questa lettura una proposta per l’alternativa nel 2025.

E’ questo l’obiettivo del seminario che Articolo Uno Veneto organizza sabato 13 novembre, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 presso l’hotel Plaza a Mestre.

A intervenire e offrire la propria prospettiva di lettura saranno interlocutori del mondo dell’università, del sindacato e dell’impresa del Veneto: Ugo AGIOLLO e Mauro VISENTIN, segretari delle Camere del lavoro CGIL di Venezia e Treviso; Marco ALMAGISTI, docente di scienza politica all’Università di Padova; Laura FREGOLENT, docente di pianificazione allo IUAV di Venezia; Emilio GRECO, docente di scienza delle finanze all’Università di Padova; Matteo RIBON, segretario regionale CNA. Gli interventi saranno moderati da Gabriele SCARAMUZZA, segretario regionale di Articolo Uno.

Si tratta di un primo seminario, cui ne seguiranno di ulteriori, per un percorso di elaborazione politica e programmatica in grado di declinare su scala regionale i temi delle due grandi rivoluzioni contemporanee, quella ecologica e quella digitale, di comprendere come queste si relazioneranno con l’organizzazione e la rappresentanza del lavoro nei sistemi economici regionali, e di costruire un originale progetto per il 2025.

I risultati di tale elaborazione saranno proposti, nelle prime settimane del prossimo anno, alle forze politiche del centro sinistra veneto, come innesco del processo per costruire l’alternativa alle elezioni regionali del 2025.