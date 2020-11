Articolo Uno Veneto: quali sono le vere priorità della giunta Zaia?

Una delle prime scelte fatte dalla nuova giunta di Zaia è quella di aumentare lo stipendio, peraltro già cospicuo, del direttore generale del socio sanitario in Veneto.

Allo stesso tempo, la stessa giunta di leghisti, fratelli d’Italia e Forza Italia, rifiuta ogni tipo di riconoscimento economico agli operatori socio sanitari.

Costretti da mesi a ritmi pressanti, esposti direttamente al rischio contagio, impegnati ad affrontare con il proprio lavoro una epidemia che ha sottoposto tutto il sistema sanitario alla sua prova più difficile. Sono le lavoratrici e i lavoratori del socio sanitario ad avere mandato avanti la sanità. Molti si sono ammalati, alcuni sono purtroppo morti.

Quale idea porta la giunta Zaia a fare questa scelta? Lo chiediamo a lui e a tutta la giunta. Qualsiasi sia, è un’idea che non pensa a chi lavora, ma solo a chi sta ai vertici. È un’idea semplicemente ingiusta, che ha la forza di uno schiaffo. È questo che intendono Lega e destra venete quando sproloquiano di autonomia? Uno specchietto per le allodole dietro al quale si porta avanti la politica di sempre: dare a chi ha di più e lasciare indietro il mondo del lavoro. A questa autonomia farlocca mettiamo in contrapposizione il principio di equità. Essere dalla parte dei veneti, significa partire da chi lavora e da chi ha bisogno.

Articolo UNO Veneto

Segretario: Gabriele Scaramuzza

Forum Donne – Articolo UNO Veneto

Referente: Delizia Catrini