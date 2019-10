Articolo Uno Veneto: mozione di condanna per azione di guerra di Erdogan

Siamo nelle piazze che in questi giorni si stanno popolando per esprimere la solidarietà al popolo curdo e gridare lo sdegno nei confronti dell’invasione della Siria del nord decisa dal presidente turco Erdogan.

A Venezia, Padova, Rovigo e in tante altre città del Veneto si è denunciata l’ennesima sciagurata scelta di colpire il popolo curdo, le sue comunità civili, le realtà come l’YPG senza le quali la lotta all’Isis sarebbe stata vana, le originali esperienze di amministrazione del Rojava, laiche e basate sulla parità tra donne e uomini.

Nelle prossime ore presenteremo in consiglio regionale, grazie al consigliere Piero Ruzzante, una mozione che condanna questa azione di guerra e chiede al Governo, all’UE di adottare scelte concrete di contrasto alle politiche della Turchia.

Chiediamo che mozioni di questo tenore vengano adottate in tutti i capoluoghi del Veneto, in tutte le città della nostra regione, per significare la contrarietà totale delle nostre comunità ad un’operazione che, dietro l’ipocrisia del suo nome, è semplicemente un atto di guerra brutale e senza senso, e testimoniare la nostra vicinanza al popolo curdo.