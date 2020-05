Articolo Uno Veneto: incendio Marghera, vincere battaglia sicurezza lavoro

Le aziende che non garantiscono sicurezza non possono più continuare ad operare! Questo è il dato di verità che dobbiamo trarre dall’incendio all’impresa 3VSIGMA di Marghera accaduto oggi, in cui sono rimasti coinvolti due lavoratori, ricoverati ora in gravi condizioni.

Siamo vicini e solidali a questi lavoratori, alle loro famiglie e ai loro colleghi.

Non è più possibile lesinare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto più che più volte nel recente passato in questa azienda erano state rilevate criticità proprio per le precarie condizioni di sicurezza interne agli impianti di stoccaggio dell’acetone e del toluene.

Porto Marghera deve essere rapidamente e finalmente convertita a grande polo per le produzioni innovative in sicurezza. Chiediamo che venga fatta piena luce sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Ancora una volta la salvaguardia ambientale viene messa a rischio, e pertanto è ancora più urgente un’alleanza tra ambiente, lavoro e salute.

Non è affidandosi al padreterno come ha fatto il sindaco Brugnaro oggi che potremo evitare altre catastrofi, ma vincendo la battaglia della sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalle fabbriche.

Gabriele SCARAMUZZA – Segretario regionale veneto Articolo Uno

Gianluca TRABUCCO – segretario metropolitano Venezia Articolo Uno