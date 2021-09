Articolo Uno Veneto: gravissimo il post della consigliera Brunelli

Gravissimo il post della consigliera Ilaria Brunelli ( lista Pavan ) che preferisce morire piuttosto che vaccinarsi. Abbiamo conosciuto pazienti che a differenza sua avrebbero voluto vivere. Se non vuole vaccinarsi è una sua scelta, ma se sta frequentando il consiglio comunale chiediamo con forza, associandoci a tutte le forze di opposizione (partito democratico, bassano per tutti, bassano che passione) di depositare i green pass ogni qualvolta c’è un consiglio comunale. Chiediamo che anche la Sindaca e questa amministrazione diano il buon esempio .Perché i vaccini stanno funzionando, e soprattutto perchè la consigliera Ilaria Brunelli mette a rischio la salute dei dipendenti comunali (ci auguriamo che si sottoponga e pensiamo che lo faccia a tamponi molecolari ogni 48 ore). Due errori ha commesso la consigliera comunale.

Il primo politico: non ha compreso la gravità della pandemia, neppure i numeri delle vittime la fanno riflettere prima di postare un post del genere: ha cercato ed ottenuto un titolo di giornale visto l’oblio a cui la sua Sindaca e quest’amministrazione l’hanno relegata , pensando come la peggior politica , che un post del genere porti voti.

Il secondo errore è quello umano: ha umiliato le vittime ed i loro familiari . Donne ed uomini deceduti da soli senza un abbraccio una carezza Ora la consigliere deve dimettersi e chiedere scusa, non a noi ma alle vittime del covid .

Gabriele Scaramuzza : segretario regionale Articolo Uno –

Mauro Beraldin: coordinatore Articolo Uno Bassano del Grappa