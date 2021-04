Articolo Uno Veneto: garantire i lavoratori del comparto aeroportuale

Condividiamo le ragioni e le richiesta della manifestazione unitaria dei lavoratori del comparto aeroportuale, che hanno tenuto oggi il proprio presidio in piazza Ferretto.

Quello aeroportuale è uno dei comparti più esposto alle conseguenze della crisi pandemica, e verisimilmente sarà tra quelli che ne usciranno più tardi. Proprio per questo è necessario assicurare gli adeguati ammortizzatori sociali ai lavoratori, a partire dal livello regionale, nonché politiche attive per costruire una rete di sicurezza sociale per gli operatori dei diversi segmenti della filiera: gestori aeroportuali, handler, catering, servizi.

In particolare è indispensabile costruire un tavolo permanente per la gestione della crisi del settore aeroportuale, particolarmente dipendente, in Veneto, dai flussi turistici.

Nondimeno, è deprecabile e va contestato la scelta ad esempio del gestore aeroportuale del “Marco Polo” di Venezia e del “Canova” di Treviso di revocare unilateralmente i contratti integrativi delle società dei servizi, perché è intollerabile fare pagare ai lavoratori le conseguenze della crisi pandemica, e continua come niente fosse in investimenti che vanno completamente rivisitati se si vuole uscire in maniera davvero solidale da questa situazione.

Gabriele Scaramuzza,

segretario regionale Articolo Uno Veneto e Responsabile nazionale infrastrutture e Trasporti di Articolo Uno