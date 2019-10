Articolo Uno Veneto: costruiamo un fronte largo per l’alternativa a Zaia

Anche noi crediamo sia necessario costruire in Veneto un fronte largo che sia l’alternativa a Zaia nelle elezioni regionali del 2020. Un fronte che comprenda le forze politiche del centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, le esperienze civiche che in questi mesi si stanno organizzando.

Un fronte che trovi il suo elemento unificante non tanto in formule, bensì in precisi punti programmatici, per costruire un altro modello sociale, ambientale ed economico del Veneto.

Il tema della salvaguardia ambientale e del territorio, la tutela della salute di chi vive in territori esposti a inquinanti come nel caso dei pfas, la salvaguardia del modello di integrazione socio sanitaria contro la carsica privatizzazione che se ne sta facendo, una strategia per impedire che i giovani veneti emigrino in altre regioni o all’estero.

Cogliamo molto positivamente le dichiarazioni di oggi del vicesindaco Lorenzoni di Padova; con quegli stessi intenti stiamo contribuendo ad animare l’esperienza di Veneto 2020, che vede 3 consiglieri regionali da molto mesi impegnati nella costruzione di un pezzo concreto dell’alternativa.

Costruiamo presto un momento che, a partire dalle proposte programmatiche concrete, renda evidente che un altro Veneto è possibile.

Il segretario regionale Articolo Uno

Gabriele Scaramuzza

Il consigliere regionale Veneto 2020 – Liberi e Uguali

Piero Ruzzante