Articolo Uno Veneto: Bolsonaro cittadino onorario, obbrobrio istituzionale

Oltre alla minoranza del consiglio comunale, erano centinaia le persone ieri in piazza, non solo del comune di Anguillara Veneta, ma anche da fuori, persino la comunità brasiliana di Verona, venute a gridare il loro NO al conferimento della cittadinanza onoraria al presidente brasiliano Bolsonaro.

Sono arrivati anche messaggi dai missionari italiani in Brasile, dalla comunità italiana di quel paese a testimoniare la loro contrarietà.

Tutto questo non è stato sufficiente.

La maggioranza che governa il comune della bassa padovana non ha guardato in faccia a nessuno ed ha approvato questa oscena mozione.

Tutte le forze democratiche, noi di Articolo Uno, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Anpi, Cgil, sono state in piazza per opporsi a questo scempio, dove le parole dignità e onorabilità sono state affossate in nome di una ideologia di parte insensata.

Continueremo ad essere a fianco della minoranza in consiglio comunale per dure ancora un alto NO a questo obbrobrio istituzionale.