Articolo Uno Veneto: bene prospettiva per soluzione grandi navi

E’ positivo il giudizio sulle scelte assunte dal Comitato per la salvaguardia di Venezia nella seduta di ieri. Si recupera finalmente una visione di prospettiva, che prevede di collocare l’approdo per le grandi navi al di fuori della laguna di Venezia. E’ il passo fondamentale per garantire quell’alleanza tra ambiente e lavoro per la quale abbiamo lavorato e dovremo ancor più impegnarci.

Quella stessa attenzione va posta anche nella transizione tra lo stato attuale e quello finale, con l’ipotesi di attracchi a porto Marghera, su cui si devono fare i necessari approfondimenti tecnici e ambientali, ma che devono anche garantire la tenuta e la salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

Ora è necessario accelerare, e porre anche il tema della realizzazione dell’off-shore commerciale per garantire un futuro al porto di Venezia, anche in considerazione dell’entrata in funzione del MOSE e dell’inadeguatezza della conca di navigazione di Malamocco, che possono pregiudicarne l’operatività.

Con la sottolineatura del preminente interesse nazionale della salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il coinvolgimento diretto del Governo è altresì possibile recuperare quella visione sistemica e organica della salvaguardia, storicamente nata nella nostra città.

Quella visione sistemica che, va detto, ancora una volta è mancata al sindaco di Venezia e al presidente della Regione, ormai attardati rispetto al cambio di paradigma che finalmente traspare e, soprattutto il primo, legato ad interessi particolari e incapace di una vera capacità di visione.