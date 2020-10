Articolo Uno Toscana: il documento della Direzione regionale

DISPOSITIVO FINALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DI ARTICOLO UNO

La Direzione Regionale di Articolo UNO approva la relazione del Segretario Simone Bartoli.

Esprime rammarico per la mancata elezione di un Consigliere Regionale a seguito del non raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale della Toscana.

Vuole tuttavia ringraziare i quasi 50.000 elettori che hanno scelto la lista Sinistra Civica Ecologista e propone una grande Assemblea regionale aperta a tutte le candidate e i candidati, ai militanti e ai volontari, anche per individuare le modalità con le quali proseguire questa esperienza.

Allo stesso tempo occorre oggi rilanciare con forza una proposta nazionale di Articolo UNO. Una grande proposta rivolta al Paese che rappresenti una sfida aperta per l’egemonia culturale e politica dentro il grande campo Democratico, così come esplicitato bene da Roberto Speranza a Firenze al Tuscany Hall.

La scelta di una presenza della lista nella Giunta Regionale deve essere coerente con la realizzazione di questo progetto politico nazionale, che non è compatibile con progetti estemporanei che non si collochino con chiarezza nel campo del centro-sinistra e che non vedano la partecipazione di Articolo UNO.

L’obiettivo è quello di individuare una figura il più possibile unitaria e autorevole da candidare a questo importante da candidare a questo importante incarico, provando anche ad assumere deleghe importanti per poter esprimere concretamente i nostri valori di riferimento.

Firenze, 1° Ottobre 2020.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’