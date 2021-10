Articolo Uno Sicilia: unito e con 5 Stelle il centrosinistra prevale nettamente

“Il risultato che i ballottaggi siciliani consegnano rappresenta un primo segnale inequivocabile: dove si presenta unito il centrosinistra con il M5S prevale nettamente.

È importante il risultato di Vittoria, di Lentini, di Favara, di San Cataldo con i rispettivi Aiello, Lo Faro, Palumbo, Comparato ovvero i Sindaci che sono stati eletti” – lo dichiara Pippo Zappulla segretario regionale di Articolo Uno.

“Nei Comuni, invece, – afferma Zappulla – dove già dal primo turno questo non è avvenuto si è perso e in alcuni casi, come a Misterbianco, anche pesantemente”.

“Questi risultati insieme a quelli del primo turno largamente favorevoli al campo democratico e progressista lanciano però – dichiara il segretario regionale di Articolo Uno – un segnale chiaro e netto a Musumeci e al suo governo: i siciliani sono stanchi di un governo dell’isola inadeguato e incapace ad affrontare le tante emergenze economiche e sociali e si preparano a bocciarlo insieme all’intero centrodestra”.

“Ma anche per il centrosinistra e M5S ci sono lezioni che vanno colte – conclude Pippo Zappulla, che dichiara – basta inseguire avventure, si tolgano le chiavi ai Cardinali Richelieu di giornata e si definisca rapidamente l’unica alleanza in grado di sconfiggere il centrodestra e di governare la Sicilia: Pd, M5S, sinistra con il protagonismo dei movimenti civici presenti nei territori e con tutti loro si concordi visione, progetto e candidatura alla Presidenza”.