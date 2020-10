Articolo Uno Sicilia: Musumeci smetta propaganda e faccia suo dovere

Il governo nazionale deve dare, in tempi brevissimi, risposte concrete e puntuali a tutti quei settori della nostra economia che soffrono le conseguenze delle inevitabili misure adottate per frenare la seconda ondata dell’epidemia. E’ questa l’unica strada per impedire che forze reazionarie ed eversive sfruttino la situazione e cavalchino la comprensibile protesta dei lavoratori e dei piccoli imprenditori che temono per il loro futuro. Interventi di sostegno che devono riguardare anche quelle aree di lavoro nero e grigio che sono tanta parte dell’economia del Sud.

Ma anche il governo regionale deve fare la sua parte. Musumeci ha finora fatto solo propaganda, cercando ogni volta di scaricare le colpe su altri (un giorno gli immigrati, il giorno dopo i prefetti, e così via) per nascondere l’assoluta inefficienza della Regione Siciliana nell’assolvere i suoi compiti. Sua la responsabilità di non aver attrezzato centri covid, con il risultato che gli ospedali sono di nuovo sotto pressione, con una pericolosa promiscuità tra contagiati e gli altri pazienti, e con la necessità di rinviare cure e operazioni per chi ha patologie non covid.

Oggi è il tempo della responsabilità e del fare. Se ne sono capaci, Musumeci e il suo governo facciano il loro dovere.

Lo ha dichiarato Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo Uno Sicilia.