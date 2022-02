Articolo Uno Sicilia: Musumeci si dimetta, è tempo di aria nuova e pulita

Dall’Ast a Barcellona emerge una Sicilia che affonda nella palude degli affaristi, della corruzione e della criminalità. – lo dichiarano Pippo Zappulla e l’onorevole Maria Flavia Timbro segretario regionale e Responsabile nazionale della lotta alle mafie di Articolo Uno.

A rendere la situazione ancora più grave e inquietante – affermano i due esponenti di Articolo Uno – è la certezza che chi avrebbe dovuto vigilare sulle partecipate come l’Ast o non l’ha fatto o era distratto.

Un intreccio tra corruzione, mancati controlli e commistioni con la peggiore politica come a Barcellona che, oltre agli effetti giudiziari che ne verranno e per questo ci affidiamo agli organi preposti e allo stato di diritto, alimenta un clima di profonda sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e del governo regionale.

È il tempo – concludono Pippo Zappulla e Maria Flavia Timbro – che la Sicilia sia attraversata da un’onda profonda e capillare di aria fresca, nuova e pulita. La Sicilia inizi una nuova stagione di legalità e di sviluppo. Musumeci valuti seriamente di presentare le sue dimissioni consentendo ai siciliani di realizzare anche con un nuovo voto una reale opera di bonifica e di risanamento delle proprie istituzioni.