Articolo Uno Sicilia: 800 milioni dal ministro Speranza, si usino per sanità

“Il Ministro della Salute e segretario nazionale di ArticoloUno, Roberto Speranza, nel definire il quadro generale che attribuisce alla Sicilia l’ingente finanziamento di quasi 800 milioni di euro, ha dimostrato di avere piena consapevolezza dell’arretratezza del sistema sanitario siciliano” – a dichiararlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo Uno.

“Tocca ora alla Sicilia – afferma Pippo Zappulla – impegnare le risorse per colmare il gap che la separa dalle regioni più avanzate, investendo nella sanità pubblica, invertendo la tendenza scellerata decennale di considerare la sanità pubblica non integrativa ma sostitutiva da quella pubblica”.

Il segretario regionale di Articolo Uno dichiara: “si investa in modo poderoso sulla medicina del territorio, rivedendo la rete ospedaliera attraverso un adeguato riequilibrio territoriale e riaprendo reparti e strutture che con grave nocumento, soprattutto per gli ospedali e le zone più disagiate, sono stati chiuse per carenza di personale”.

“E’ fondamentale impedire – dice Zappulla – che i fondi del Pnrr assegnati alla Sicilia diventino un mero strumento propagandistico per Nello Musumeci e il suo fido assessore Razza. Si colga, invece, l’occasione forse irripetibile per assicurare alla nostra regione una sanità all’altezza dei bisogni, colmando quelle carenze strutturali e di organico che la pandemia ha evidenziato in modo drastico e drammatico”.

“A tal fine è necessario – conclude Pippo Zappulla – che le decisioni sugli investimenti da fare vengano prese alla luce del sole, nel massimo della trasparenza, coinvolgendo le forze sociali, gli Enti locali insieme all’intera Assemblea regionale Siciliana”.