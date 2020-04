Articolo Uno Sesto San Giovanni: sindaco spot e selfie, lettera al prefetto

Di fronte alla pessima gestione dell’emergenza coronavirus con il Sindaco che oltre a fare selfie non fa nulla abbiamo scritto al Prefetto di Milano per richiedere attenzione e un intervento.

Sesto San Giovanni, 15 aprile 2020

Al SIg. Prefetto di Milano

Dr. Renato Saccone

Ill.mo Sig. Prefetto,

ci spinge a scriverLe per chiedere la Sua attenzione la situazione nella quale versa la nostra città che tragicamente conta ormai 53 morti accertati a causa del virus, che ha un alto numero di contagi e che risulta abbandonata a se stessa.

La nostra città è ricca per storia e tradizione di associazioni di volontariato attive sul territorio disposte a mettere il proprio impegno in questa fase così complicata e critica, ma da parte dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Roberto Di Stefano non vi è alcun riscontro, la città è priva di un coordinamento reale di iniziativa mentre sale il numero dei contagi.

Non passa giorno che il Sindaco non pubblichi sue fotografie mentre distribuisce, senza che siano confezionate mascherine a caso per strada o che consegna pizze all’ospedale, mentre invita ad andare a casa persone sedute sulle panchine o ancora che incasella personalmente le mascherine nelle caselle postali delle case popolari.

Da più parti si è chiesto di essere a conoscenza della situazione della casa di riposo cittadina senza alcuna risposta e ora si sa che come per tutte le altre residenze per anziani la situazione è critica, ma non si hanno riscontri di iniziative concrete e per non lasciare abbandonata e sola la struttura , i suoi ospiti e i suoi operatori.

La nostra città, settima per popolazione in Lombardia con i suoi quasi 82.000 abitanti, necessita di una attenzione particolare mentre cresce la preoccupazione per lo svilupparsi del contagio, mancano gli strumenti di protezione per i medici di base e per gli operatori ospedalieri e tutto sembra essere lasciato al caso.

Crediamo che nel mezzo di questa tempesta sia necessario più che mai uno sforzo comune per far fronte alla terribile aggressione del virus e constatiamo come purtroppo nella nostra città

manchi questa consapevolezza in chi oggi guida l’amministrazione pubblica.

Per questo Le chiediamo un’attenzione e un intervento affinché possa esserci finalmente una vera gestione di questo impegnativo e difficile momento.

Nel ringraziarla per la Sua attenzione, le porgiamo i nostri saluti

p. Articolo UNO Sesto San Giovanni

Giampaolo Pietra