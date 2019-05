Articolo Uno Roma e Lazio: grande soddisfazione per Bartolo

“Articolo 1 esprime grande soddisfazione per il risultato di Pietro Bartolo a Roma e nel Lazio”. Lo affermano il segretario romano e quello del Lazio di Articolo Uno, Piero Latino e Riccardo Agostini in una nota stampa.

“Attorno alla sua candidatura – proseguono – si sono coagulate forze diverse: organizzazioni politiche, sindacati, mondo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore e tanti cittadini che con il loro voto hanno mandato un segnale chiaro e inequivocabile, una volontà di cambiamento radicale rispetto alle scelte operate nel passato”.

“La sua credibilità, il suo impegno per i diritti umani e contro l’ingiustizia sociale hanno consentito ai nostri militanti di impegnarsi al massimo e siamo orgogliosi di avere contribuito a raggiungere questo straordinario risultato. In particolare a Roma è il più votato di tutta la lista. Auguri Pietro! Ora mettiamoci al lavoro per cambiare l’Europa e ricostruire una grande forza della sinistra, una forza popolare, inclusiva e unitaria”, concludono Latino e Agostini.