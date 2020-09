Articolo Uno Reggio Emilia: a Campagnola giovedì torna Onda rossa

Torna ONDA ROSSA, la Festa provinciale di Articolo Uno Reggio Emilia , giunta alla sua quarta edizione. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, quattro giorni di politica, socialità e buon cibo alla Sala 2000 di via Magnani 1 a Campagnola Emilia. Le festa si svolgerà all’aperto e in ampi spazi, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid con controllo della temperatura all’ingresso, registrazione dei presenti, distanziamento fisico nelle iniziative e al ristorante e obbligo della mascherina.

In questo anno così difficile per tutti, anche per la politica attiva, siamo contenti di poter organizzare una quattro giorni di alta qualità. Affronteremo molti temi con relatori qualificati, dalla politica estera ai temi nazionali del lavoro e della scuola, fino alla stretta attualità del referendum costituzionale. Articolo Uno si conferma una forza interessata a generare dialoghi e riflessioni tra le forze progressiste e del lavoro, nell’idea che serva rilanciare un campo largo di sinistra popolare e plurale. Sempre grazie al volontariato dei nostri militanti che ci permettono di organizzare queste iniziative. Vi chiediamo uno sforzo speciale di partecipazione per dare sostegno al nostro Partito anche in questo 2020.