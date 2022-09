Articolo Uno Puglia: da Salvini offensivo e dannoso attacco a Speranza

L’ennesimo attacco di Salvini a Roberto Speranza è offensivo oltre che dannoso. Il leader della Lega dovrebbe rendersi conto del ruolo che ricopre e degli effetti di certe sue dichiarazioni. Comprendiamo bene l’agitazione di chi, pur di racimolare qualche voto in più, sarebbe disposto a tutto, ma strumentalizzare la pandemia questo no, non è concesso. Roberto Speranza è stato ed è un ottimo Ministro che ha saputo gestire con equilibrio e lucidità una sfida complessa e si è battuto quotidianamente per tutelare il diritto alla salute degli italiani. Lo ha fatto affidandosi alla scienza. E investendo per la prima volta dieci miliardi nella sanità dopo anni di tagli feroci dei ministri amici di Salvini. Non cavalcando l’onda dei no vax e cambiando idea un giorno si e l’altra pure. Ecco la differenza tra chi porta avanti una cultura populista e negazionista e chi, come noi, pone al centro l’attenzione ai cittadini.

Ernesto Abaterusso

Segretario regionale Articolo Uno Puglia