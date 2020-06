Articolo Uno Puglia: con stabilizzazioni diamo valore al sistema sanitario

“Non possiamo che essere soddisfatti per la soluzione approvata ieri dalla Camera dei Deputati in favore del personale delle cooperative operanti nel settore della sanità che, grazie a un emendamento presentato dal Capogruppo LeU Federico Fornaro, da alle Regioni la possibilità di indire concorsi per internalizzare e stabilizzare questi lavoratori. È un ulteriore, significativo passo nella direzione che da tempo ci siamo impegnati a seguire: quella di dare stabilità a migliaia di uomini e donne e al futuro della sanità. Il precariato all’interno di questo settore ha rappresentato per troppo tempo un problema non solo per coloro che dopo anni di formazione e di lavoro quotidiano non hanno ancora le dovute garanzie, ma anche un rischio per il prezioso patrimonio professionale che questi lavoratori rappresentano, soprattutto di fronte a un’emergenza come quella che stiamo vivendo.

Adesso, il prossimo passaggio spetta alle Regioni. Auspico pertanto che il Governo regionale possa indire quanto prima nuovi concorsi che aprano le porte e garantiscano i diritti a quanti ambiscono a prestare energie e professionalità preziose per il futuro della nostra sanità”.

Lo ha dichiarato Ernesto Abaterusso, segretario regionale di Articolo Uno Puglia.