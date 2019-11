Articolo Uno Napoli: nuova giunta De Magistris, un’occasione mancata

comunicato stampa:

“NUOVA GIUNTA DE MAGISTRIS, UN’OCCASIONE MANCATA”

“Le scelte del Sindaco di Napoli per il rinnovo della squadra di governo non convincono politicamente. – così dichiara F.Dinacci, coord.metropolitano Articolo Uno-

Si doveva coinvolgere di piu’ il mondo esterno delle professioni con una vera apertura alla città, non recidere rapporti importanti con l’Università o con mondi vitali del tessuto civico napoletano.

E’ un limite oggettivo aver limitato così le deleghe al Consiglio comunale.

In questo modo – cosi’ conclude la nota della segreteria provinciale – Napoli non può fare passi in avanti. Mentre si aggravano problemi amministrativi non risolti e la qualità ordinaria della vita urbana è percepita sempre più negativamente, si raccoglie solo la delusione che una necessaria svolta di buon governo, in grado di reggere l’ultima fase dell’esperienza amministrativa, viene nuovamente a mancare.”

Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano Articolo Uno Napoli