Articolo Uno Napoli: nasce la lista Napoli solidale per Manfredi sindaco

“Nasce la lista “Napoli solidale – Sinistra – socialista, civica, ecologista” a sostegno della candidatura di Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli.

E’ un nuovo progetto politico che nasce dall’incontro e dal dialogo tra il civismo più impegnato nel territorio e nel sociale con la sinistra politica della città, per l’efficace rappresentazione del lavoro e dei diritti sociali e per la più larga unità della coalizione democratica, progressista e riformista per Napoli.

Le forze promotrici di questa nuova esperienza politica – Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, la Rete civica che aveva promosso la candidatura di Sergio D’angelo – intendono rilanciare la sfida unitaria per un nuovo ruolo nazionale di Napoli, capitale del Sud, per parlare al mondo del lavoro e ai ceti più fragili della città, interpretando le grandi opportunità seguite alla pandemia.

La lista “Napoli Solidale” si rivolge in modo aperto al mondo della cittadinanza attiva, del volontariato e dell’associazionismo locale per costruire un rinnovato protagonismo attorno alle battaglie per la giustizia sociale e ambientale contro una destra populista ed aggressiva, in modo da valorizzare la vocazione della città aperta, inclusiva, moderna con Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli.”