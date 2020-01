Articolo Uno Napoli: massimo sostegno a Sandro Ruotolo per le suppletive

“Abbiamo lavorato molto in queste settimane per favorire le condizioni di un’alleanza larga contro le destre per le suppletive nel collegio senatoriale di Napoli. Auspichiamo ancora che il Movimento 5 Stelle possa riflettere meglio in tal senso. Ora, la candidatura di Sandro Ruotolo rappresenta un’ottima notizia, per il suo profilo e per la sua storia, che consentono un’apertura in grado di rappresentare al meglio una coalizione civica democratica e progressista. Da Articolo Uno ci sarà il massimo sostegno per portare Sandro Ruotolo a vincere nel collegio napoletano del Senato e dare da Napoli un segnale di reale cambiamento che rafforzi il progetto al governo del Paese.”

Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano Articolo Uno Napoli e Michele Gravano, coordinatore regionale Articolo Uno Campania