Articolo Uno Napoli e Campania: solidarietà a insegnante Palermo, ora mobilitazione

I coordinatori regionale e provinciale di Campania e Napoli di Articolo Uno, Giovanni Cerchia e Francesco Dinacci, ed i responsabili Scuola regionale e provinciale, Giuliano Laccetti e Alessandro Zampella, esprimono totale solidarietà e vicinanza alla collega Maria Rosa Dell’Aria, per la ingiusta e ingiustificata sanzione di sospensione dall’insegnamento per 15 giorni (e relativo dimezzamento dello stipendio) per non aver commesso nulla, né di illegale, né di riprovevole sul piano etico-professionale.

La solerzia dell’intervento dell’USR, dopo una “ispezione ministeriale” o forse addirittura una indagine della Digos, è quanto meno sospetta. Gli ispettori ministeriali (se davvero sono intervenuti) a quali conclusioni sono giunti? E perché sono intervenuti? A partire da una segnalazione sulla rete di un noto blogger di destra?

I coordinatori ed i responsabili Scuola di Napoli e Campania chiedono la revoca del provvedimento e l’immediato reintegro della docente, così come l’intervento delle strutture di articolo UNO anche per fornirle eventuale assistenza legale.

E’ necessaria una mobilitazione generale nazionale del mondo della Scuola, dell’Università, della Ricerca, insieme con forze politiche e sindacali, che superino, almeno questa volta, divisioni e clima di campagna elettorale, per far sentire, tutti insieme, alla collega palermitana, e a tutti i cittadini italiani, lo sdegno di una comunità di liberi e democratici cittadini e lavoratori.

I dirigenti di Articolo Uno Napoli e Campania:

Giovanni Cerchia, coordinatore regionale; Francesco Dinacci, coordinatore provinciale; Giuliano Laccetti, responsabile regionale Scuola; Alessandro Zampella, responsabile provinciale Scuola.