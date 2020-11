Articolo Uno Napoli: da De Luca e De Magistris toni irresponsabili

Non appare auspicabile il commissariamento del Comune di Napoli in una condizione sociale ed economica gravissima come quella attraversata ora dalla città con la pandemia in corso.

Tuttavia, è evidente a tutti che la chiusura del ciclo di governo di De Magistris si accompagna ad un giudizio negativo e severo rispetto al grave disavanzo finanziario e alle condizioni molto critiche sulla qualità della vita ordinaria. Il documento contabile all’esame del Consiglio Comunale può essere migliorato anche con il contributo del gruppo della sinistra. Proprio in questa fase ci sarebbe bisogno di maggiore autorevolezza e senso delle istituzioni, ma purtroppo Napoli e la Campania sono avvolte dentro un intollerabile cortocircuito proprio per i toni irresponsabili di De Luca e De Magistris.

Serve una svolta politica, e Articolo Uno sarà parte di una operazione larga del campo dei progressisti per una stagione di radicale cambiamento per Napoli e la sua area metropolitana che versano in drammatica sofferenza anche con la seconda ondata.

Per questo, il Ministro Speranza ha fatto finalmente l’unica scelta necessaria e giusta per il territorio, anche se dura. Ora l’obiettivo è piegare la curva del contagio, salvare vite umane e proteggere la salute di tutti.

Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano di Articolo Uno Napoli