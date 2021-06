Articolo Uno Napoli: bene appello Mille colori con Manfredi

Il Coordinamento Metropolitano di Articolo Uno, approvando la relazione introduttiva sul percorso per le amministrative del Comune di Napoli, rilancia la necessità di un campo largo per battere una destra aggressiva e populista e determinare le migliori condizioni per aprire una nuova stagione amministrativa di cambiamento e progresso con Gaetano Manfredi Sindaco.

La coalizione delle forze democratiche napoletane può crescere valorizzando il profilo di grande qualità della candidatura a Sindaco e rilanciando un programma orientato a garantire sviluppo e coesione sociale, in stretto rapporto con un necessario investimento sul Mezzogiorno, le risorse straordinarie del PNRR e il Patto per Napoli, con le firme di Conte, Letta e Speranza.

La città di Napoli ha bisogno di una profonda svolta amministrativa. Le forze progressiste e ambientaliste hanno l’assoluta necessità di lavorare per costruire una convergenza utile a far vivere i valori della giustizia sociale e ambientale dentro una coalizione plurale. Per Napoli è fondamentale un investimento nazionale e strategico per una nuova occupazione di qualità, con più diritti e garanzie, per restituire speranze per i più giovani.

Occorre lavorare per favorire ulteriori condizioni di unità e allargamento della coalizione democratica e progressista per un progetto che abbia la maggioranza del consenso dei cittadini, a cominciare dalle Municipalità che rivestono funzione essenziale per un reale decentramento amministrativo.

La sinistra napoletana può incrociare un civismo impegnato sul territorio nel mondo delle professioni, nel tessuto sociale e nell’associazionismo, nella battaglia sulla legalità, con un’iniziativa di apertura e dialogo coerente, per avere una più stretta connessione popolare con la cittadinanza.

L’appello “Mille Colori con Napoli” raccoglie una spinta utile per il valore delle personalità che intendono impegnarsi in questa battaglia amministrativa.

Articolo Uno si impegna a lavorare al fianco del candidato sindaco e ad aiutarlo con tutte le sue forze e la rappresentanza parlamentare affinché si realizzino le principali opzioni di un progetto democratico e progressista, dall’intervento necessario sulla finanza pubblica locale allo sviluppo di Napoli in connessione con il Mezzogiorno, all’uso dei fondi del PNRR, ad uno sviluppo che garantisca coesione sociale e solidarietà.

Articolo Uno, al tempo stesso, lavorerà da subito per costruire la maggiore coesione tra le forze politiche progressiste e ambientaliste, con grande apertura e generosità, e aggregare, attraverso un iniziativa di convergenza attorno a una proposta politica orientata politicamente in modo chiaro e forte, tutte le energie civiche disponibili a costruire un patto programmatico innovativo per Napoli attorno a Gaetano Manfredi.