Articolo Uno Napoli: adesso rilanciare il nostro protagonismo

Documento conclusivo – Rilanciare Articolo Uno

Il coordinamento Metropolitano di Articolo Uno Napoli, riunitosi in data 9 ottobre, analizzata la situazione politica generale, premesso che:

la difficile condizione sanitaria del Paese, esposto come tutte le aree del mondo alla pandemia Covid 19, richiede a tutte le forze politiche nazionali un impegno più forte e coeso per gestire responsabilmente le prossime settimane, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del Governo al fine di mitigare i rischi del contagio, in continuità con le giuste scelte promosse dal Ministro della Salute R.Speranza;

La prospettiva del Recovery Fund rappresenta un passaggio storico di straordinaria importanza per l’Italia, e la sinistra può dare un contributo decisivo di idee al fine di ridurre le disuguaglianze e avviare una nuova fase di ricostruzione e conversione ecologica del Paese, riducendo il drammatico divario che separa il Sud dal resto del Paese;

Le elezioni regionali, e ancor più quelle amministrative, hanno segnato un argine al successo delle destre e confermano la straordinaria opportunità di lavorare per poter costruire un campo largo delle forze progressiste, a partire da un’alleanza tra PD, M5S e sinistra, per dare una svolta nel governo del Paese in chiave europea e solidale;

Dentro il successo dell’alleanza progressista, si avverte la necessità di organizzare lo spazio del radicalismo civico e del protagonismo di nuove generazioni per un rinnovamento delle cultura politica della sinistra socialista ed ecologista in una dimensione fortemente unitaria;

Appare per queste ragioni necessario che si apra quanto prima una fase costituente aperta che, con il PD e altre personalità e forze progressiste, assicuri al Paese una nuova soggettività unitaria della sinistra, moderna e popolare;

Anche il risultato delle elezioni regionali in Campania, con una larga vittoria del Presidente De Luca, va letta in una dinamica di personalizzazione attorno alle figure istituzionali che più sono apparse garantire una gestione ferma e responsabile dell’emergenza Covid;

Le elezioni amministrative nel napoletano consegnano vittorie simboliche molto importanti per il progetto nazionale dell’alleanza tra sinistra, PD e M5S a Caivano, Giugliano e Pomigliano, e confermano la ripresa di un radicamento territoriale in molti Comuni dell’area metropolitana;

Le prossime elezioni amministrative di primavera, che interessano città come Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna dovranno rappresentare il momento per rafforzare un’intesa larga del campo progressista che assicuri buon governo e cambiamento nelle principali città del Paese;

La prossima sfida amministrativa richiede pertanto al gruppo dirigente nazionale di Articolo Uno di svolgere una funzione utile per rafforzare lo spirito unitario coalizionale e favorire soluzioni di governo autorevoli e di rinnovamento;

Per l’importanza del prossimo turno elettorale, il gruppo dirigente nazionale di Articolo Uno non può assolutamente permettersi che si ripetano errori che hanno segnato le regionali (come in Campania), ma deve assicurare una cornice unitaria in cui sia chiaro e visibile il contributo del nostro movimento nazionale alla costruzione programmatica delle coalizioni progressiste in tutto il Paese;

Per queste ragioni, con il necessario aggiornamento del dibattito alle conclusioni della prossima Direzione Nazionale del 24 ottobre, impegna il gruppo dirigente di Articolo Uno Napoli a:

1) rilanciare il protagonismo e il radicamento territoriale del nostro movimento politico a Napoli con iniziative programmatiche e il confronto più ampio con le forze civiche, le personalità, le associazioni territoriali, le competenze e i cittadini per rilanciare un progetto di governo condiviso sul futuro ruolo nazionale della capitale del Sud, dentro la stagione di cambiamento del Paese e dell’Europa;

2) sostenere i circoli territoriali e gli eletti in tutta l’area metropolitana, costruendo vertenze locali a sostegno del welfare, della tutela dei beni pubblici e della rigenerazione urbana;

3) avviare con la partecipazione del territorio la campagna di adesione ad Articolo Uno e un percorso di rafforzamento del radicamento dei circoli in tutta l’area metropolitana, per rafforzare il progetto di una sinistra democratica impegnata a tutela dei più deboli

4) promuovere un percorso condiviso e ampio con i livelli territoriali delle Federazioni Provinciali della nostra regione per avviare con la convocazione di una Direzione Regionale una discussione seria ed approfondita per una nuova fase politica di Articolo Uno Campania che segni un rinnovato protagonismo del nostro movimento.