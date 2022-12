Articolo Uno Modena: Rita Botti nuova segretaria Terre di Castelli

L’assemblea delle iscritte e degli iscritti, riunita ieri, ha eletto alla unanimità Rita Botti, 63 anni, architetta, segretaria di Articolo Uno “Terre di Castelli”. Rita Botti subentra a Gianni Balugani a cui è andato il tributo e il ringraziamento della Assemblea per l’importante lavoro svolto in questi anni.

Queste le parole della nuova segretaria dopo l’elezione: “Ringrazio le iscritte e gli iscritti per la fiducia. Il mio impegno sarà dedicato soprattutto alla concretizzazione della sfida culturale e politica per la sinistra che risiede soprattutto nella capacità di coniugare, in forma nuova, giustizia sociale e giustizia climatica. Il nostro è un territorio complessivamente “ricco” dal punto di vista economico e dal punto di vista dei servizi ai cittadini ma non mancano i problemi legati alla qualità del lavoro, all’ambiente e alla mobilità e in generale alla qualità della vita. Oggi più che mai c’è bisogno di una sinistra moderna, attenta ai diritti sociali, civili e ambientali in grado di esprimere anche a livello locale valori, progetti e proposte in un quadro di unità dei progressisti, democratici ed ecologisti. Al lavoro da subito per preparare le prossime elezioni amministrative a Guiglia, continuare alcune battaglie in Terre di Castelli come il “bosco della ex-Sipe”, la difesa dell’Ospedale di Vignola, la costruzione delle Case della Salute, la realizzazione di una mobilità sempre più dolce e sostenibile, l’affermazione della legalità del lavoro in un’area importante per la ricchezza del nostro territorio ma problematica come quella del Distretto Carni e per la tassazione equa e progressiva anche a livello locale”.