Articolo Uno Modena: dal 28 al 30 giugno “La Sinistra in festa” ad Albareto

LA SINISTRA IN FESTA – RICOSTRUIRE LA SINISTRA. PREPARARE L’ALTERNATIVA ALLA DESTRA

Una Festa Plastic Free

GASTRONOMIA, DIBATTITI E MUSICA

Dal 28 al 30 Giugno 2019

Presso la Polisportiva Forese Nord – Albareto (Via Albareto 586, Modena)

Tutte le sere a partire dalle ore 19.00 sarà possibile cenare al Ristorante “Antifascisti sempre”. Ristorante aperto anche domenica 30 a pranzo dalle ore 12:00.

(Menù completo in fondo)

**PROGRAMMA**

*Venerdì 28 Giugno*

Ore 19.00

Inaugurazione Festa con:

Carmelo Belardo, Segretario comunale;

Camilla Scarpa, Capogruppo “Sinistra per Modena”;

Roberta Pinelli, Assessore al Welfare del Comune di Modena;

Andrea Bosi, Assessore Lavori Pubblici, Legalità, Lavoro e Centro Storico del Comune di Modena;

Maria Cecilia Guerra, Responsabile Nazionale Economia e Fisco Articolo UNO.

Ore 21.00

Presentazione del libro di Chiara Geloni “Titanic. Come Renzi ha affondato la sinistra”

Andrea Carugati, giornalista de “La Stampa” intervista:

Chiara Geloni, giornalista ed autrice del libro;

Gianfranco Pasquino, professore Emerito di Scienza politica.

*Sabato 29 giugno*

Ore 18.30

Presentazione del volume:

“Modena e la stagione dei movimenti. Politica, lotta e militanza negli anni Settanta”

Memi Campana e Franca Ferrari dialogano con:

Alberto Molinari e Giuseppina Vitale.

Ore 20.30

Ricostruire la sinistra e una ampia coalizione progressista: come fare?

Roberto Speranza;

Stefano Fassina.

Modera: Ettore Tazzioli, direttore TRC.

Domenica 30 giugno

Ore 10.00

Assemblea autogestita dello SPI CGIL e confronto su

“Ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella contrattazione sociale e territoriale”.

Saranno presenti:

Maria Cecilia Guerra, Responsabile Nazionale Economia e Fisco Articolo UNO;

Roberta Pinelli, Assessora al Welfare del Comune di Modena;

Ruben Gasparini, Segreteria CUPLA;

Alfredo Sgarbi, Segretario Provinciale dello SPI-CGIL;

Modera Lucio Saltini.

Ore 19.00

Stefano Feltri, vicedirettore de “Il Fatto Quotidiano” intervista:

Pier Luigi Bersani.

Ore 21.00

Concerto dei “The Black Sheep”

*MENÙ*

+Venerdì 28

Menù di pesce a prenotazione 28€

-Antipasto freddo (insalata di seppie, gamberetti in salsa rosa, polipo alla ligure)

-Antipasto caldo (cozze e vongole alla marinara)

-Bis di primi (risotto alla marinara e fusilli al ragù di cernia)

-Secondo (fritto misto, ventresca e gambero alla griglia)

-Contorno (patate fritte)

-vino / acqua.

Per coloro che non gradiscono il pesce ma vogliono rimanere in compagnia:

tagliatelle al ragù e tagliata di Manzo

Per info e prenotazione del menù di pesce (entro giovedì 27 c.m.):

Giuliana 331 319 2988 | Luciano 333 341 8003

+ Sabato 29 e Domenica 30 (pranzo e cena)

Tortelloni di ricotta burro e salvia

Tortelloni di ricotta al ragù

Tagliatelle al ragù

Lasagne

Grigliata mista di carne

Costato

Cotoletta

Tagliata di manzo

Patate fritte

Insalata mista