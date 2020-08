Articolo Uno Modena: al via la festa di Vignola, il 30 chiude Bersani

A VIGNOLA AL VIA VENERDÌ 28 AGOSTO LA QUARTA FESTA PROVINCIALE DI ARTICOLO UNO. IL 30 LA CHIUSURA CON PIER LUIGI BERSANI

Dal 28 al 30 agosto l’ex mercato ortofrutticolo di Vignola ospiterà una tre giorni ricca di momenti di confronto, incontri e dibattiti che vedrà la presenza di esponenti di rilievo del mondo civile e politico territoriale e nazionale. Il 28 Maria Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Andrea Orlando, il 29 Igor Taruffi e la candidata Sindaca di Vignola Emilia Muratori, il 30 Vasco Errani e Pier Luigi Bersani.

Obbligo di mascherina all’ingresso e rispetto dei criteri di distanziamento fisico nello spazio dibattiti e in quello ristorante: si svolgerà all’insegna di queste semplici regole la quarta edizione della festa provinciale di Articolo UNO, al fine di garantire la tutela della salute di tutte le persone che da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto si recheranno presso l’ex mercato coperto di Vignola. La scelta di portare a Vignola la festa, lo ricordiamo, è legata alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, per le quali come partito abbiamo dato vita, insieme a Sinistra Italiana e ad altre forze della società civile, alla lista Vignola Coraggiosa a sostegno della candidatura a Sindaca di Emilia Muratori.

Sarà una tre giorni intensa di momenti di confronto, incontri e dibattiti dove non mancherà il buon cibo emiliano della Tigelleria del Mercato, che proporrà tagliatelle al ragù di Modena, tigelle farcite, borlenghi di montagna e dolci della tradizione. Si apre venerdì 28 agosto alle 19.00 con Gianni Balugani, Coordinatore Articolo UNO Terre dei Castelli, Paolo Trande, Segretario Provinciale Articolo UNO Modena, Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al MEF e Arturo Scotto, Coordinatore nazionale segreteria Articolo UNO. A seguire, alle 21.00, si svolgerà il dibattito “Dal governo di necessità all’alleanza politica centro-sinistra/movimento 5 stelle” con Arturo Scotto e il Vice Segretario PD Andrea Orlando. Modera il giornalista di TRC Pier Paolo Pedriali.

Sabato 29 agosto alle 18.00 si insedierà il Forum Donne mentre alle 19.00 è prevista una riunione delle Rete degli Amministratori della Sinistra cui parteciperà il Capogruppo in regione di Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista e progressista Igor Taruffi . Alle 21.00 sarà il momento dell’incontro “Vignola merita di più. A sinistra per il cambiamento necessario” con Emilia Muratori, candidata Sindaca a Vignola della coalizione progressista e democratica e Maria Cecilia Guerra. A seguire si terrà la presentazione dei candidati della lista Vignola Coraggiosa.

Domenica 30 agosto alle 18.30 in programma il dibattito “Le mafie: nessuno pensi siano sconfitte” con Maurizio Piccinini, referente territoriale di Libera Contro le Mafie, Enza Rando, vice Presidente di Libera Contro le Mafie e Vasco Errani, Senatore di Liberi e Uguali. Modera Massimo Calzolari di Articolo UNO Vignola. Alle 21.00 la chiusura della Festa con Pier Luigi Bersani che dialogherà con il giornalista de Il Resto Del Carlino Gianpaolo Annese. Alla serata sarà presente anche la candidata sindaca Emilia Muratori.

Articolo UNO Modena