Articolo Uno Milano: 14/15 novembre “Diamoci una scossa”, il programma

Una due giorni per costruire una cornice di senso dentro la quale far convivere equilibrio ambientale e giustizia sociale. E per generare le energie sociali, politiche e culturali necessarie alla definizione e alla realizzazione di un nuovo e sostenibile paradigma di sviluppo. A Milano, in Italia, in Europa e nel mondo. In streaming sulla pagina facebook di Articolo Uno Milano Metropolitana, qui tutte le info.

In definitiva… 2 GIORNI DI CONTRIBUTI, CONFRONTO E DI RICERCA DI SINTESI SU 4 TEMI:

1. (14 novembre ore 10.30 / 12.45)

NO GREEN, NO JUSTICE – NO JUSTICE, NO GREEN

L’ecologia è un modo per pensare le modalità di relazione tra gli uomini, gli altri organismi viventi e il loro habitat. Il socialismo è un modo per pensare le modalità di relazione degli uomini tra di loro e con il loro modello di sviluppo economico. L’ecosocialismo non vuole essere la semplice somma dei due pensieri ma la convinzione che oggi

l’uno non possa realizzarsi senza perseguire l’altro.

Ne parliamo con:

Alessandro Coppola, Professore di Urbanistica al Politecnico di Milano

Rossella Muroni, deputata, commissione Ambiente della Camera, Green Italia

Giuseppe Mazza, Direttore creativo

Leonardo Caffo, filosofo e saggista

Luigina Mortari, Professore ordinario di Pedagogia presso l’Università di Verona

Elena Grandi, Portavoce Nazionale dei Verdi

Valerio Bini, Professore ordinario di Geografia presso l’Università statale di Milano, già presidente di Mani Tese

Tiziana Villani, filosofa e saggista, direttrice Edizioni Eterotopia Francese e rivista Millepiani

Modera: Arturo Scotto, Coordinatore dell’iniziativa politica di Articolo Uno

2. (15.00 / 17.30)

ECOSOCIALISMO, SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E LIBERTA’ INDIVIDUALI: QUALI COMPATIBILITA’ E QUALI PROBLEMI?

La realizzazione di un’economia “sottomessa” agli equilibri ambientali e alla giustizia sociale presenta indubbi profili di apparente incompatibilità con l’economia di libero mercato che conosciamo, basata sulla libera iniziativa dell’individuo.

Quanto e come questa apparente incompatibilità è superabile e come si realizza l’idea di un modello di sviluppo vincolato alla sostenibilità ambientale e sociale all’interno di una democrazia di impianto liberale.

Ne parliamo con:

Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club, Vicepresidente Coordinamento Free (Fonti Rinnovabili Efficienza Energetica), Direttivo Legambiente

Michela Cella, Professoressa presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa dell’Università Bicocca

Gianluca Ruggeri, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria, Vicepresidente di èNostra

Matteo Leonardi, Energy Consultant

Simone Oggionni, Responsabile Nazionale cultura di Articolo Uno

Francesca Mangano, Consulente settore no profit

Ugo Vecchiarelli Ex sindaco di Bresso, Pd

Modera: Carlo Porcari Segretario regionale di Articolo Uno Lombardia

3. (15 novembre ore 15.00 / 17.30)

MILANO CITTA’ METROPOLITANA ECOSOCIALISTA

Come si cala l’idea ecosocialista in un tessuto urbano, dove la convivenza nello spazio e la condivisione di servizi sono inscindibili. Con quali strumenti culturali si favorisce la costruzione di una prospettiva ecosocialista in una città come Milano. Quale il ruolo del cittadino e quale quello dell’amministrazione. Su quali componenti sociali fare principalmente leva.

Ne parliamo con:

Caterina Sarfatti, Programme Director, Inclusive Climate Action presso C40 Cities

Gabriele Rabaiotti, Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano

Paolo Limonta, Assessore all’ Edilizia Scolastica Comune di Milano

Alessandro Capelli, Partito Democratico, coordinamento Immagina

Andrea Bonessa, Architetto, Verdi Milano

Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone, Pd

Anita Pirovano Psicologa, ricercatrice sociale e capogruppo in Consiglio Comunale per Milano Progressista

Melissa Oliviero, segreteria camera del lavoro Milano

Modera: Francesco Biglieri Segretario Articolo Uno Città Metropolitana di Milano.