Articolo Uno Marche: ennesimo incidente sul lavoro, piangere non basta più

“La nostra regione è salita alla ribalta delle cronache nazionali per un tristissimo episodio, l’ennesimo incidente sul lavoro. Vogliamo rivolgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’operaio deceduto ed i nostri auguri di pronta guarigione ai due feriti.

Per Egidio Benedetto oggi doveva essere l’ultimo giorno di lavoro sulla piattaforma Eni, invece è stato l’ultimo della sua vita.

Piangere non basta più, è ormai improcrastinabile finanziare a livello centrale un piano straordinario per la sicurezza sul posto di lavoro, non possiamo più accettare che il lavoro da diritto divenga pericolo di morte.”

Coordinamento regionale Articolo 1 Mdp Marche