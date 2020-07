Articolo Uno Marche: Acquaroli su Mentana, toppa peggio del buco

Le balbettanti motivazioni date da Francesco Acquaroli a Enrico Mentana circa la sua partecipazione alla indegna cena di commemorazione della Marcia su Roma, svoltasi lo scorso autunno ad Acquasanta, a poche centinaia di metri dai luoghi dove nel 1943 si consumò uno dei più tragici eccidi ai danni dei partigiani della zona e della popolazione civile, rappresentano la classica toppa peggiore del buco.

Rinnegare tardivamente quella squallida serata, al fine di rifarsi una verginità moderata che Acquaroli chiaramente non ha, non cancella la gravità del suo avervi preso parte. E soprattutto non cancella il fatto che il suo stesso partito, Fratelli d’Italia, ne è stato promotore.

Dunque, delle due l’una: Acquaroli abbia il coraggio di rivendicare le sue idee e la sua nostalgia per il fascismo, oppure lasci Fratelli d’Italia e gli incarichi assunti per suo conto.

Siamo comunque certi che il Dna democratico dei marchigiani e la loro cultura politica, che custodisce e tutela i valori costituzionali, a settembre sapranno ricacciare indietro questo spettro che si sta affacciando nelle Marche e che non ha nulla a che fare con la nostra regione.

Lo ha dichiarato Massimo Montesi, segretario regionale di Articolo Uno Marche.