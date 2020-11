Articolo Uno Marche: Acquaroli risponda delle sue scelte, no scaricabarile

La campagna elettorale è finita da tempo ma non per Acquaroli e la destra. Quando si governa si fanno scelte e se ne assumono le responsabilità. Non è quel che sta facendo il neo presidente.

Solo due giorni fa preannunciava ordinanze restrittive per combattere il Covid e ieri diceva però che la situazione era sotto controllo. Oggi, dopo che la nostra regione è stata dichiarata arancione, se la prende con il Governo. Naturalmente omette di dire che i criteri e i meccanismi per passare da una situazione all’altra sono stati concordati tra Governo e regioni, e in quella sede non ha contestato nulla.

Risponda delle proprie scelte e chiarisca le azioni di politica sanitaria che intende attuare per far fronte alla pandemia e con quali misure sociali ed economiche intende aiutare i marchigiani. Il giochino dello scaricabarile e della propaganda è finito. In questi momenti serve la collaborazione di tutti i livelli di governo, senza furbizie, ne va del bene delle persone.

Articolo Uno Marche