Articolo Uno Liguria: dai provinciali adesioni alla candidatura Schlein

I sottoscritti membri dei coordinamenti provinciali liguri di Articolo Uno sostengono alle Primarie la candidatura della Elly Schlein.

Si tratta di una candidatura che più esprime una discontinuità rispetto a politiche centriste che spesso hanno caratterizzato il Pd.

Solo uno spostamento dell’asse politico a sinistra del principale partito dello schieramento progressista può dare, a nostro parere, una prospettiva a una sinistra pluralista, che pone la “Questione Sociale ” come centrale e qualificante per conquistare il consenso del mondo dei lavori e delle periferie sociali e territoriali.

Elly Schlein è espressione di una cultura eco socialista molto corrispondente alla contemporaneità a difesa dei diritti civili e sociali e molto impegnata per una opzione di pace nelle relazioni internazionali.

Firmatari:

Moreno Veschi (SP)

Simone Anselmo (SV)

Luca Basile (SP)

Ubaldo Benvenuti (GE)

Stefano Bianco (SP)

Mario Caraffini (GE)

Angelo Chiaramonte (GE)

Erminia Federico (GE)

Giancarlo Furfaro (GE)

Luca Gazzano (SP)

Dino Giacché (SP)

Claudio Montaldo (GE)

Paolo Putrino (SP)

Luisa Rossi (SP)

Leonardo Cassinese (GE)

Gianni Donnini(GE)

Antonio Bisceglia (SV)

Maria Elisabetta De Gaudentis (SV)

Ilaria Pietropaolo(SV)

Natasha Vallerino(SV)

Giacomo Carluccio (IM)

Marco Roverano (Tigullio)