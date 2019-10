Articolo Uno Liguria: costruire alternativa a Toti, oggi incontro con Fornaro

Articolo Uno della Liguria per accelerare la costruzione di una forte alternativa alla destra di Giovanni Toti, a trazione leghista, organizza per venerdì 25 Ottobre alle 17.30, presso il CAP di via Albertazzi1(GE), un incontro con tutti i partiti di centrosinistra, esponenti della società civile, del mondo sociale ed economico, che sono interlocutori potenziali della costruzione di un polo progressista ligure. Articolo Uno ha invitato anche il gruppo regionale del M5s.

Il confronto sarà sui programmi a iniziare da lavoro, ambiente e sanità. Porterà un contributo Federico Fornaro, capogruppo Leu alla Camera dei deputati.

Coordinamento regionale ligure di Articolo Uno.