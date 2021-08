Articolo Uno Lazio: vergogna Durigon, giù le mani da Falcone e Borsellino

Altro che polemica sterile come la definisce il leghista Claudio Durigon. La sua vergognosa proposta di intitolare al fratello di Benito Mussolini il parco Falcone-Borsellino a Latina ci dà l’esatta dimensione del politico e dell’uomo. Un sottosegretario, rappresentante delle istituzioni e dello stato, vorrebbe cancellare il ricordo e il rispetto dovuto a due eroi che hanno sacrificato la loro vita per combattere la mafia. Il parco, dice Durigon, va dedicato al fratello del Duce per ‘riscoprire le proprie radici, orgogliosi del passato da coloni’. Si rimane sconcertati e allibiti davanti a questa imbarazzante proposta. Questa è la destra peggiore che calpesta la memoria di questi due pilastri della lotta alla malavita per strizzare l’occhio ai fascisti e ai nostalgici del ventennio. Evidentemente Durigon non ha ancora scelto la parte giusta da cui stare.

Lo ha dichiarato Riccardo Agostini, segretario di Articolo Uno Lazio.