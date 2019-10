Articolo Uno Lazio: così fallisce sistema aziende pubbliche della Capitale

“La cronaca romana delle ultime ore sta offrendo un quadro drammatico per la Capitale. L’amministrazione Raggi intende mettere in liquidazione l’azienda pubblica Roma Metropolitane, facendo perdere ai romani ingenti finanziamenti pubblici per la costruzione e il prolungamento delle metro a Roma. Ama rischia lo scioglimento del Cda, con bilancio non approvato ed il servizio rifiuti che in città è emergenza sanitaria. È notizia stampa delle ultime ore il rischio di fallimento del concordato Atac, con un servizio che non corrisponde alle promesse fatte e bus che non arrivano, l’unica cosa che resta uguale per la grande azienda dei trasporti romana sono gli scandali da prima pagina, che l’amministrazione dell’onestà non è riuscita a risolvere per nulla, mantenendolo status quo così come lo aveva trovato. Il sistema delle aziende pubbliche di Roma genera i servizi per la città e da lavoro a circa 30 mila romani, escluso l’indotto con il quale la quota di occupato sale vertiginosamente. Il fallimento e la dissoluzione del patrimonio delle aziende pubbliche romane rappresenta un disastro per l’economia della Capitale, per i servizi dei cittadini e per i lavoratori. Se la linea politica del governo 5 stelle di Roma è quella di distruggere e liquidare le aziende pubbliche, deve essere chiaro, anche in funzione del lavoro che il governo nazionale ha in programma per Roma”. Così in una nota Riccardo Agostini, segretario di Articolo Uno Lazio.