Articolo Uno Lazio: bene il via a laboratorio analisi al De Santis di Genzano

L’utilizzo dell’ospedale De Santis di Genzano per attivare il laboratorio analisi per eseguire i tamponi per il coronavirus è una prima misura, seppur legata alla situazione di emergenza, per realizzare il piano di erogazione di servizi sanitari di supporto al nuovo ospedale dei Castelli romani. Un passo che, lo rileviamo con soddisfazione, va nella direzione che avevamo auspicato già nel luglio scorso.

L’assessorato alla Salute della Regione Lazio sta svolgendo in queste settimane un lavoro importante per recuperare i ritardi e i dolorosi tagli imposti dal piano di rientro dal deficit. L’emergenza, insomma, non ci ha colto impreparati.

Ora occorre proseguire l’impegno, accelerare la messa a disposizione delle mascherine e del materiale protettivo per tutti gli operatori sanitari ospedalieri e i medici di base.

Vanno impartite direttive precise e puntuali ai medici di base su quando è come prescrivere il tampone. Tutte la Asl del Lazio, d’intesa con le strutture della protezione civile, devono mettere a disposizione dei cittadini un servizio informativo efficiente e puntuale.

Riccardo Agostini, coordinatore regionale di Articolo Uno Lazio.